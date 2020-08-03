بعد ظهور العشرات من الإصابات بكورونا.. سلطات طنجة تغلق حي بنكيران بمتاريس- صور

أغلقت سلطات طنجة، صباح يوم الاثنين، منافذ منطقة حي بنكيران، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد 19 المستجد، في المنطقة.

وحسب مصدر “اليوم24″، فإن هذا الإجراء جاء بعد تسجيل العشرات من الاصابات، أغلبها مكونة من بؤر صناعية، وتقطن في المنطقة المذكورة بحكم قربها من المنطقة الصناعية “أمغوغة”.

وذكر المصدر ذاته، أن الشارع الرئيسي لحي بنكيران أغلق بمتاريس من مقبرة حي العاليا في اتجاه مدخل سوق حومة الشوك، ومجموعة من الأحياء المجاورة، وجاء هذا الإجراء بتعليمات من والي جهة طنجة_تطوان_الحسيمة، بقيادة قائد الملحقة الإدارية التاسعة.