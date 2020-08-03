الـ”ONCF”: محطة القطار الرباط المدينة ستظل مفتوحة والسفر من المحطات المتواجدة بـ7 مدن يستوجب ترخيصا

بعد الارتباك الذي خلفه الإغلاق المفاجئ لمحطة القطار الرباط المدينة صباح اليوم الإثنين، وغضب المسافرين بعد منعهم من الخروج من المحطة، خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية بتوضيحات جديدة.

وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الإثنين، إن المحطة السككية الرباط-المدينة ستظل مفتوحة في وجه المسافرين.