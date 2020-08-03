بعد الارتباك الذي خلفه الإغلاق المفاجئ لمحطة القطار الرباط المدينة صباح اليوم الإثنين، وغضب المسافرين بعد منعهم من الخروج من المحطة، خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية بتوضيحات جديدة.
وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الإثنين، إن المحطة السككية الرباط-المدينة ستظل مفتوحة في وجه المسافرين.
وأوضح المكتب، أنه تطبيقا لقرارات السلطات، فإن السفر من وإلى المحطات السككية المتواجدة بكل من طنجة ومراكش ومكناس وفاس والدار البيضاء وبرشيد وسطات، يستوجب التوفر على ترخيص ساري المفعول صادر عن السلطات المختصة.
يشار إلى أن الحكومة، كانت قد قررت قبل أسبوع، منع السفر من وإلى ثمانية مدن، إلا برخصة استثنائية صادرة عن السلطات المحلية، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الـ”ONCF”: محطة القطار الرباط المدينة ستظل مفتوحة والسفر من المحطات المتواجدة بـ7 مدن يستوجب ترخيصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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