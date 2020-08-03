اللبناني المقيم بالمغرب وسام أمير يغني الراي ويختار وجها شهيرا على “أنستغرام” لبطولة الكليب- فيديو

أصدر الفنان اللبناني، وسام أمير، أمس الأحد، أغنية جديدة، فاجأ بها الجمهور، وقدم فيها لون الراي لأول مرة، إذ تعامل فيها مع فريق عمل يحقق نجاحا في الآونة الأخيرة، رفقة فنانين مختلفين بأغان متنوعة.

ولجأ وسام أمير إلى فريق عمل حقق نجاحات كبيرة في الساحة الفنية، وهم كاتب الكلمات محمد المغربي، والمحلن مهدي مزين، والموزعان مادرا، وطارق حجيلي، لتكون النتيجة أغنية بعنوان “par hasard”.

واختار وسام أمير لبطولة الكليب الشابة، صوفيا شرف، وهي الشابة الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام المغرب، كواحدة من الأسماء، التي يتابعها الآلاف.

وسام أمير بفضل الكليب ذو القصة الحزينة، الذي يحكي عن تسبب الموت في فراق بين حبيب وحبيبته، احتل، صباح اليوم الاثنين الرتبة الثانية في “ترند” يوتوب في المغرب.