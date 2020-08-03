يركا: مصرع شاب في حادث دراجة نارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (21 عاما) مصرعه، مساء اليوم، الإثنين، في حادث طرق وقع في بلدة يركا. وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث نتج عن انزلاق دراجة نارية. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ووصفت إصابته بـ"الحرجة". ونقل المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا. ولفت المستشفى إلى أن المصاب وصل دون نبض وبحالة حرجة بعد إصابة مركبة. وأقرت الطواقم الطبية في المستشفى وفاة الشاب متأثرًا بجروحه الحرجة.

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