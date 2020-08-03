منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا "إطلاقا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنه قد لا يكون هناك حل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل للفيروس.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي، عُقد عبر الإنترنت من جنيف: "لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

على صلة، أعلنت منظمة الصحة، اليوم، أن فريقا متقدما يبحث في أصول تفشي فيروس كورونا قد أنهى مهمته في الصين، ووافقت على تفاصيل نشر فريق أكبر، ولا سيما في منطقة التفشي المشتبه فيها.

مدير منظمة الصحة العالمية، غيبرييسوس (أ ب)

وقال غيبريسوس، إن "الفريق الدولي" سينتشر في ووهان، المدينة التي يعتقد أن جائحة (كوفيد-19) قد تفشت فيها في أواخر العام الماضي، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

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وذكر غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية، حدّدت "اختصاصات" الفريق.

بدوره، أشار رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، إلى وجود "فجوات في المشهد الوبائي"، وقال إن الدراسات والبيانات المناسبة التي يتم جمعها سيتم تقييمها.

وأضاف ريان: "البراعة الحقيقية تتمثل في الذهاب إلى حالات الإصابة البشرية التي حدثت أولاً ثم العودة بشكل منهجي بحثًا عن الإشارة الأولى التي حدث خلالها عبور الحاجز بين النوعين البشري والحيواني".