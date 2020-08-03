القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنه قد لا يكون هناك حل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل للفيروس.
وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي، عُقد عبر الإنترنت من جنيف: "لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
على صلة، أعلنت منظمة الصحة، اليوم، أن فريقا متقدما يبحث في أصول تفشي فيروس كورونا قد أنهى مهمته في الصين، ووافقت على تفاصيل نشر فريق أكبر، ولا سيما في منطقة التفشي المشتبه فيها.
وقال غيبريسوس، إن "الفريق الدولي" سينتشر في ووهان، المدينة التي يعتقد أن جائحة (كوفيد-19) قد تفشت فيها في أواخر العام الماضي، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
وذكر غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية، حدّدت "اختصاصات" الفريق.
بدوره، أشار رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، إلى وجود "فجوات في المشهد الوبائي"، وقال إن الدراسات والبيانات المناسبة التي يتم جمعها سيتم تقييمها.
وأضاف ريان: "البراعة الحقيقية تتمثل في الذهاب إلى حالات الإصابة البشرية التي حدثت أولاً ثم العودة بشكل منهجي بحثًا عن الإشارة الأولى التي حدث خلالها عبور الحاجز بين النوعين البشري والحيواني".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا "إطلاقا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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