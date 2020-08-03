شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020

تعقد حكومة الإمارات في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات الحالات والوضع الصحي لمرض كوفيد19 في الدولة والتي تحدث فيها معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية.



وقال عبدالرحمن العويس: تجاوز عدد فحوصات مرض كوفيد19 في الدولة خلال الأيام الماضية أكثر من 5 مليون فحص.

وأضاف: وصلنا في دولة الإمارات لنسبة شفاء تبلغ 90%، وهي نسبة من بين الأعلى عالمياً.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها إجراء 27,811 ألف فحص جديد، وتسجيل 164 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 61,163 حالة .

كما أعلنت تسجيل 248 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 54,863 حالة.

وأعلنت عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي في الدولة ولا يزال 5,949 مريضاً #بكوفيد19 يتلقون العلاج في الدولة بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

مضاعفات كبار السن

وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية يضعف جهاز المناعة مع تقدم العمر، ويكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والأورام، وهذا ما يفسر تعرض كبار السن للمضاعفات بعد الإصابة بمرض كوفيد19، وبسبب قلة مخزون الخلايا الدفاعية لديهم.

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وتابع: خط الحماية الأول لجسم الإنسان هو اتباع أسلوب حياة صحي، ومن خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، والابتعاد عن التدخين واضطرابات النوم والسمنة.

و نصح بعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لمنتجات تعمل على تحفيز مناعة الجسم وتقي من مرض #كوفيد19، والتي تستغل عامل الخوف والقلق من أجل تسويق هذه المنتجات.الحمادي: ارتداء الكمامات يقلل من فرص انتقال فيروس كورونا المستجد، خاصةً أنه ينتقل بصورة رئيسية عن طريق التواصل المباشر مع المصابين، ومن خلال الرذاذ من جسم المصاب سواءً بالسعال والعطس والحديث أثناء التواصل.

لبس الكمام

وشدد على أهمية لبس الكمام على الجميع، خاصةً الذين يعانون من أعراض تنفسية وأمراض مزمنة وكبار السن، والمخالطين لمرضى كوفيد19، ومقدمي الرعاية لذويهم من كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة من أجل حمايتهم من العدوى.

وأضاف د. الحمادي: لا ننصح بارتداء الكمامات للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس، أو الغير قادرين على نزع الكمامات بأنفسهم دون مساعدة.وأكد د. الحمادي: الكمامات وحدها لا توفر الحماية المطلوبة، ويجب المحافظة أيضًا على إجراءات التباعد الجسدي والتعقيم المستمر.

وأوصى بارتداء الأطفال للكمامات، بشرط أن يتجاوز عمرهم العامين، ولا ننصح بأن يرتدي الأطفال الكمامات إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، أو كانوا لا يستطيعون نزع الكمامات بأنفسهم لأي سبب كان.

كورونا والسباحة

وأشار د. الحمادي أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال السباحة في مياه البحر أو أحواض السباحة، ولكن يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي حول أماكن السباحة.

وأضاف د. الحمادي أن وجود نتيجة سلبية لعينة تم أخذها منذ عدة أيام لا يعني التراخي في إجراءات السلامة ومخالطة الآخرين، فالنتيجة السلبية تعني أن الشخص كان غير مصاب وقت الفحص، ولا تعني بالضرورة أنه لا يزال سلبي بعد مضي أيام.