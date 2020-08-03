شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تحذيرات بعد انهيار سد مائي في عمران والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 انهار سد مائي، الاثنين 3 اغسطس 2020م، في مديرية ثلا محافظة عمران اثر كثافة تدفق سيول الامطار عليه.

وذكرت مصادر محلية ان سد الرونة المائي بمنطقة حبابة بمديرية ثلا في محافظة عمران، انهار بشكل شبه كلي نتيجة تدفق السيول بشكل كثيف خلال اليومين الماضيين. Advertisements وأشارت المصادر ان السيول تتدفق بكثافة باتجاه مدينتي عمران وشبام كوكبان مخلفا اضرارا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. واطلق ناشطون تحذيرات للمواطنين من الاقتراب او التواجد في مجاري السيول والمستنقعات والمصبات المائية داعين ملاك المنازل الواقعة في مجراه باخلائها

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