شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تسقط مسيَّرة حوثية في الجوف باليمن والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 أسقطت القوات الحكومية اليمنية طائرة استطلاع مسيرة حوثية كانت قد أطلقتها المليشيات باتجاه مواقع قوات الجيش شرق عاصمة الجوف.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش أسقطت مساء الاحد طائرة استطلاعية حوثية في سماء شرق مديرية الحزم . Advertisements وأشار المصدر الى ان الطائرة تستخدمها المليشيات في تنفيذ عمليات استطلاع وتصوير لمواقع وتجمعات القوات الحكومية بهدف ضربها بالصواريخ وتكبيدها خسائر. وتأتي هذه الهجمات بالطيران المسير بعد الفشل الذريع الذي تتكبده المليشيات الحوثية في محاولة التقدم شرق الحزم

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