شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 164 إصابة بفيروس كورونا وصفر وفيات لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها إجراء 27,811 ألف فحص جديد، وتسجيل 164 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 61,163 حالة فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

Advertisements كما أعلنت تسجيل 248 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 54,863 حالة. وأعلنت عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي في الدولة.

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