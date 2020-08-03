"طرق دبي" تنفذ مبادرات لدعم 500 طفل من اليتامى والأسر المتعففة في عيد الأضحى

الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذها مبادرات لدعم 500 طفل من اليتامى وذوي الأسر ذات الدخل المحدود والمتعففة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه هذه الفئات، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة سيركو "المشغل لمترو وترام دبي، وشركة "طلبات مارت،" التابعة لشركة "طلبات."



وقالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: تسعى هيئة الطرق والمواصلات دائماً إلى إسعاد الناس وخاصة فئات اليتامى والأسر ذات الدخل المحدود والأسر المتعففة، والتي تحظى بأولوية في منظومة مسؤوليتها المجتمعية، حيث انتهزت الهيئة مناسبة عيد الأضحى المبارك لزرع الفرحة في قلوب هذه الفئات، عبر التعاون مع شركائها الذين قدموا جهوداً مخلصة لتحقيق هذا الهدف الإنساني، وتولت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تزويدنا بقائمة أسماء الأطفال والأسر المتعففة".

وأضافت المحرزي: "قدمت الهيئة بطاقات نول مجانية لـ 500 طفل تشتمل على مبالغ مالية لشراء هدايا العيد، كما قامت شركة "سيركو" المشغل لمترو وترام دبي بالتنسيق مع الجهات الداعمة لمبادرة الهيئة؛ منها محل دار الحي للخياطة الذي قدم أزياءً وطنية لعشرين طفلاً، وشركة "إيكيا" التي وفرت هدايا قيّمة لـ 500 طفل، كما تم تنظيم رحلة ترفيهية لقمة برج خليفة برعاية شركة "إعمار" شملت 15 طفلاً مع منحهم هدايا، فضلاً عن شركة "طلبات مارت" ،" التابعة لشركة "طلبات." التي تولت توصيل "فوالة العيد" لـ 50 طفلاً من الأسر المتعففة."

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وأوضحت المحرزي، أنه تم الاستعانة بجهود متطوعين من الهيئة وشركة "سيركو" لتنفيذ مهام توزيع الهدايا وبطاقات نول على الأطفال والأسر المتعففة مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية المعمول بها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه المبادرة تجسّد جهود الهيئة في دعم الفئات المحتاجة في المناسبات كافة، وتعكس حرصها على أن تلعب الهيئة دوراً إنسانياً ومؤثراً في العمل المجتمعي، لتعزيز مفهوم جودة الحياة الذي أصبح منهاجاً وقيمة راسخة في أدائها المؤسسي.

من جانبه، قال عادل العوضي، مدير ادارة التسويق والاتصال، سيركو – مترو وترام دبي: " إن للعيد فرحة خاصة يميزها العطاء، وهي المناسبة التي يحرص فيها أفراد المجتمع والعائلات وكذلك المؤسسات على تقديم المساندة والمساعدة للفئات المحتاجة وخاصة الأطفال، ونحن في "سيركو" تمثل قيمة المساعدة ومد يد العون إحدى قيمنا الأساسية، وفي هذا العام نعمل مع هيئة الطرق والمواصلات والهلال الأحمر الإماراتي على رسم ابتسامة العيد وبهجته على شفاه الأيتام في مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف العوضي: "إننا ندرك أن أطفال اليوم هم قادة الغد، وأن تنشئتهم من خلال معايشة فرحة بيئة معطاءة يضمن مستقبلاً ناجحاً ومستداماً لدولة الامارات العربية المتحدة، وطبقاً لتعاوننا مع شركائنا سنكون قادرين على الوفاء بوعودنا وصناعة ذلك المستقبل، وهذا لم يكن ممكناً دون دعم الشركاء الذين اجتمعوا على الاحتفال بالعيد مع الأطفال اليتامى.