شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “مسام” ينتزع 1,327 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير اليمن من الألغام ، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,327 لغمًا منها لغم واحد مضاد للأفراد، و 96 لغما مضادة للدبابات، و 1,229 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 177,637 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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