شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: ارتفاع إصابات كورونا إلى 439046 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المكسيك اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 439 ألفا و46 حالة حتى الآن، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 47 ألفا و 746 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 342 ألفا و527 مريضا.

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