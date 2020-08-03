شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسان جديدان لمؤسسة البترول ومصرف التنمية بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

عينت الإمارات وزير الطاقة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول وعينت الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رئيسا لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية. جاء التعيين خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات في أوائل يوليو. وفي إطار التعديل، تولى وزير الطاقة سهيل المزروعي وزارة مستحدثة باسم وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو الآن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول التي تتعامل في الوقود بالتجزئة. وصار رئيس أدنوك سلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو أيضا الآن رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية المملوك بالكامل لحكومة أبوظبي. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن مجلس الوزراء اعتمد 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021.

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