شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية: لم يتم تعيين وزير خارجية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير هاني الشميطللي، في تصريح، أنه إلى "حين تعيين وزير أصيل هناك وزير خارجية بالوكالة".

أضاف شميطلي: "أن اسم السفير شربل وهبي كان مطروحا لتولي وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الحالية ،أي بالتزامن مع اسم الوزيرناصيف حتي".

واذ نفى الشميطلي "ان تكون وزارة الخارجية قد تسلمت أي كتاب يعرب فيه وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان عن استيائه من كلام رئيس الحكومة"، وقال:"لكني شاهدت فريقا ديبلوماسيا عند الرئيس حسان دياب ومن الممكن أن يكون قد نقل اليه رسالة ما".