تخلصوا من كيلوغرامات العيد باتباع هذا البرنامج الصحي

لكن بعد ذلك لا بد من استعادة نمط الحياة الصحي والاهم أنه من الضروري التخلص من الوزن الذي تم اكتسابه في أيام قليلة. ولهذه الغاية ننصح باتباع pمية ديتوكس سريعة لمدة 7 أيام.

في الصباح: شرب كوب يحتوي على الماء الدافئ والقليل من عصير الليمون.



أوراق أرضي شوكة مسلوقة، جزر، فجل أسود، طبق سمك مشوي في الفرن مع الخضار، كوب من الزبادي غير المحلى مع حصة فاكهة.

خلال النهار: من المهم شرب الماء مع خلاصات نباتية.

العشاء: من المهم تجنب تناول النشويات والاكتفاء بطبق حساء محضر بطريقة صحية مع الخضار. ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ينصح دائماً بممارسة التمارين الرياضية. أما بعد انتهاء مدة الحمية فلا بد من الحفاظ على نمط حياة صحي وتناول وجبات متوازنة وخالية من الدهون الضارة والسكريات.

