تخلصوا من كيلوغرامات العيد باتباع هذا البرنامج الصحي

خلال أيام الأعياد يتوقف معظمنا عن اتباع الحميات الغذائية التي تهدف إلى خسارة الوزن. ولهذا يتم تناول كل أنواع المأكولات الضارة والحلويات.
في الصباح: شرب كوب يحتوي على الماء الدافئ والقليل من عصير الليمون.
الغداء: أوراق أرضي شوكة مسلوقة، جزر، فجل أسود، طبق سمك مشوي في الفرن مع الخضار، كوب من الزبادي غير المحلى مع حصة فاكهة.
خلال النهار: من المهم شرب الماء مع خلاصات نباتية.
العشاء: من المهم تجنب تناول النشويات والاكتفاء بطبق حساء محضر بطريقة صحية مع الخضار. ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ينصح دائماً بممارسة التمارين الرياضية. أما بعد انتهاء مدة الحمية فلا بد من الحفاظ على نمط حياة صحي وتناول وجبات متوازنة وخالية من الدهون الضارة والسكريات.
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