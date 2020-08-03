للنساء... طريقة عمل برونزاج طبيعي من المنزل

ما هي عملية البرونزاج للبشرة؟
اليك وصفات طبيعية للحصول على برونزاج طبيعي في المنزل.
زيت الزيتون والعسل لعمل برونزاج طبيعي في المنزل
- أضيفي إلى 1 ملعقة من زيت الزيتون 2 ملعقة من عسل المانوكا و2 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- قومي بتدليك جسمك بالخليط لحوالي 10 دقائق، ثم اشطفيه واخرجي في الشمس.
- قبل أن تتعرضي لأشعة الشمس، قومي بتناول كوب من عصير الجزر المضاف له القليل من زيت الزيتون.
- أضيفي القليل من عصير الجزر إلى زيت الزيتون، ودلكي جسمك بالخليط قبل أن تتعرضي لأشعة الشمس.
- امزجي صفار بيضة، و1 ملعقة من زيت الزيتون، و2 ملعقة من اللبن و5 نقط من زيت الجزر، طبقي الخليط على بشرتك اتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه.
زيت الزيتون والسكر لعمل برونزاج طبيعي في المنزل
- اخلطي السكر وزيت الزيتون معاً لتحصلي على خليط شبيه بالسكراب.
- افركي جسمك بالخليط، ثم اشطفيه، واخرجي في الشمس.
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