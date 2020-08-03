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للنساء... طريقة عمل برونزاج طبيعي من المنزل

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ترغب الكثيرات في تغيير لون بشرتهنّ والحصول على بشرة سمراء مشرقة بأقل التكاليف، لذا سنتعرف سوياً على طريقة عمل برونزاج طبيعي في المنزل.

ما هي عملية البرونزاج للبشرة؟

 

 برونزاج البشرة هو تغيير لون البشرة الطبيعي وتحويله إلى اللون البرونزي، حيث باتت موضة البشرة السمراء البرونزية موضة رائجة ومنتشرة جداً خلال فصل الصيف، حيث تكون أشعة الشمس قوية وتغني عن استخدام الآلات المخصصة لتسمير البشرة المكلفة نوعاً ما.

اليك وصفات طبيعية للحصول على برونزاج طبيعي في المنزل.

 

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زيت الزيتون والعسل لعمل برونزاج طبيعي في المنزل

- أضيفي إلى 1 ملعقة من زيت الزيتون 2 ملعقة من عسل المانوكا و2 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- قومي بتدليك جسمك بالخليط لحوالي 10 دقائق، ثم اشطفيه واخرجي في الشمس.

 

زيت الزيتون والجزر لعمل برونزاج طبيعي في المنزل

- قبل أن تتعرضي لأشعة الشمس، قومي بتناول كوب من عصير الجزر المضاف له القليل من زيت الزيتون.
- أضيفي القليل من عصير الجزر إلى زيت الزيتون، ودلكي جسمك بالخليط قبل أن تتعرضي لأشعة الشمس.
- امزجي صفار بيضة، و1 ملعقة من زيت الزيتون، و2 ملعقة من اللبن و5 نقط من زيت الجزر، طبقي الخليط على بشرتك اتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه.

زيت الزيتون والسكر لعمل برونزاج طبيعي في المنزل

- اخلطي السكر وزيت الزيتون معاً لتحصلي على خليط شبيه بالسكراب.
- افركي جسمك بالخليط، ثم اشطفيه، واخرجي في الشمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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