شربل وهبة.. 42 عاما من الدبلوماسية تقوده لخارجية لبنان

مستشار للرئيس ميشال عون، وسفيرا للبنان لحوالي 40 سنة.. خبرات كبيرة قادت شربل وهبة إلى رأس وزارة الخارجية خلفا لناصيف حتي، الذي استقال صباح الإثنين.



تعيين وهبة جاء عبر مرسوم من رئاسة الحكومة اللبنانية وقعه رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون.

ولد وهبة في عام 1953، ويحمل إجازة في القانون ودبلوم في الرياضيات ويتقن اللغات الفرنسية، والإنجليزية، والعربية.

وبحسب السيرة الذاتية التي وزعتها رئاسة الجمهورية، فإنه عند تقاعد السفير وهبة من وزارة الخارجية والمغتربين، اختاره رئيس الجمهورية ميشال عون كمستشاره للشؤون الدبلوماسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017.

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وبحسب السيرة، يتمتع السفير وهبه بمسيرة دبلوماسية حافلة امتدت على مسار 42 عاماً أمضاها في وزارة الخارجية والمغتربين اختتمها كأمين عام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة خلال الفترة بين فبراير/شباط 2017 ويوليو/تموز 2017.

جاء ذلك بعد أن تبوأ منصب مدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة بين عاميْ 2012 و2017، وكان سفيراً للبنان لدى فنزويلا بين عاميْ 2007 و2012.

كما عمل قنصلا عاما للبنان في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة من عام 2002 إلى عام 2007، وقنصلا عاما لبنان في مونتريال بكندا بين عامي 1995 و2000.

وتنقل قبل ذلك في عدة مناصب دبلوماسية في سفارات لبنان في مصر، وهولندا، وألمانيا، وفي قنصلية لبنان العامة في تورونتو بكندا.