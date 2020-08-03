مقتل شرطي صومالي في تفجير انتحاري بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - أيانلي عبدي الإثنين 2020/8/3 05:21 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/3 05:21 م بتوقيت أبوظبي

قُتل شرطي صومالي إثر تفجير انتحاري يحمل حزاما ناسفا نفسه، اليوم الإثنين، أمام مطعم شعبي بمديرية حمر ججب بالعاصمة مقديشو. وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق آدم عقب وقوع الانفجار، على حسابه بفيسبوك: "فجر انتحاري نفسه في مطعم (لول يمني) بمديرية حمر ججب"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ووفق شهود عيان فإن التفجير أسفر عن مقتل الانتحاري إضافة إلى رجل مرور كان قريبا من موقع الهجوم. Advertisements وتزامن التفجير وقت الغداء، الذي يشهد فيه المطعم ازدحاما كبيرا. وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، لبحث ملابسات الهجوم على المطعم الذي ترتاده طبقة الميسورين والمسؤولين الحكوميين. ويقع المطعم بالقرب من أماكن حيوية كميناء مقديشو ومركز الجمارك والسجن المركزي، وتعد تلك المناطق الأكثر أمنا في العاصمة الصومالية. وحتى الساعة 13:20ت.غ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي ارتكبت جرائم مماثلة في عموم الصومال.

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