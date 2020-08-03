المرصد السوري: استهداف جوي لمواقع قوات إيرانية قرب الحدود السورية العراقية المزيد

شن طيران مجهول، اليوم الإثنين، عدة غارات على مواقع القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بالقرب من الحدود السورية – العراقية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان ، إن طائرات حربية مجهولة حتى اللحظة، نفذت فجر اليوم الاثنين غارات مكثفة استمرت لمدة 4 ساعات ( من الساعة 5 صباحا إلى 9 صباحا) على مواقع القوات الإيرانية".

وأوضح البيان أن القصف استهدف قاعدة الإمام علي وقرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بالإضافة لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة الإيرانية.



وأضاف بيان المرصد السوري، بأن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات افيرانية نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية بكثافة داخل مدينة البوكمال السورية.

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والخميس الماضي، كشفت صحيفة بريطانية أن إيران تخطط لاستغلال أراضي سوريا كقاعدة لها، بموجب اتفاقية عسكرية أبرمت بين طهران ودمشق مؤخرا.

وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير عبر نسختها الفارسية، أن هناك عواقب وخيمة للاتفاق العسكري الموقع عليه من جانب إيران وسوريا في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري.

ويعد الاتفاق الذي أبرمه وزير الدفاع السوري علي أيوب، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري نتاج سنوات من التعاون العسكري والأمني ​​بين البلدين، حسب التقرير.

وأكدت "إندبندنت" أن تلك الصفقة العسكرية بين إيران وسوريا تعتبرها إسرائيل بمثابة أداة لطهران من أجل تحدي ظروف وجودها العسكري المهدد في دمشق.