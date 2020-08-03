"العربية للطيران أبوظبي" تسيّر رحلات مباشرة الى كابول ودكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت " العربية للطيران أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي إضافة وجهتين جديدتين إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقا من أبوظبي إلى مدينتي كابول في أفغانستان و دكا في بنغلادش ابتداء من 7 أغسطس الجاري .

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تمثل "العربية للطيران أبوظبي" ثمرة اتفاقية بين " الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتوافق مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر منخفض التكلفة ..و تأتي استكمالا للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

وبدأت "العربية للطيران أبوظبي" عملياتها في يوليو 2020 برحلات مباشرة بين أبوظبي و الأسكندرية و سوهاج في مصر.