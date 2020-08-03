إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تعقد حكومة الإمارات في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات الحالات والوضع الصحي لمرض كوفيد19 في الدولة.



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تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها إجراء 27,811 ألف فحص جديد، وتسجيل 164 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 61,163 حالة فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما أعلنت تسجيل 248 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 54,863 حالة.

وأعلنت عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي في الدولة.