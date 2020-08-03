محقق إيراني يدعو أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية للعودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

في حين تواصل عائلات الضحايا ضغوطها من أجل إجراء تحقيق مستقل ومحاكمة المسؤولين الإيرانيين عن إسقاط الطائرة، طالبوا النظام الإيراني بالكشف عن أسماء ثلاثة أشخاص تم إجلاؤهم من الطائرة المنكوبة قبل إقلاعها، وتساءلوا عن أسباب إجلاء هؤلاء الأشخاص تحديدا.



ونشرت قناة العربية تسجيل صوتي لمحقق إيراني تواصل مع محمود زيباي الذي فقد زوجته وابنته في الطائرة، وطالبه بالعودة إلى طهران.

وقال محمود زيباي في لقائه مع "العربية"، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من عرب زاده، المحقق القضائي لمحكمة طهران العسكرية رقم 5، ووثق هذا الاتصال الذي كان يتوقعُه بعد أن وصلته معلومات أن المحققين يبحثون عن معلومات حوله.

ويظهر في التسجيل الصوتي عرب زاده يوجه سؤالا إلى محمود قائلاً له "لقد قطعت ثلاثة تذاكر لكنه تم تسجيل دخول شخصين للمطار فقط، هناك عائلات جاءت إلينا وسألتنا لماذا لم يصعد إلى الطائرة الشخص الثالث".

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كما يتابع المحقق بالقول "من الأفضل أن تأتي إلى إيران ونتحدث شخصيًا".

من جانبه، فإن لدى محمود تفسيرا لهذا السؤال، متهماً المحققين الإيرانيين بالالتفاف على هذه التساؤلات.

وقال "في البداية أعلنوا أن عدد الضحايا 179، وبعد أن أعلن الحرس الثوري مسؤوليته غيروا الرقم إلى 176 يعني هناك ثلاثة أشخاص مفقودون، وهنا السؤال من هم هؤلاء الأشخاص الذي تم إجلاؤهم من الطائرة قبل إقلاعها، أنا لست الشخص الذي تبحثون عنه، أنا كنت في كندا خلال الحادثة وأنتم من يجب أن يجيب عن هذا السؤال".

وتابع "أنا أعلم لماذا يطلب مني الذهاب، فمكاني الأكيد سيكون السجن، هذه لغتهم في التعامل".

واستغرب محمود من تحويل ملف الطائرة إلى المحكمة العسكرية في طهران والتي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني الذي أسقط الطائرة المدنية.

وقال محمود زيباي متحدثا إلى المحقق "حتى وإن كان المسؤول عن هذه الجريمة هو المرشد الأعلى للنظام أطلب منه أن ينزل من كرسيه ويجاوب عن أسئلة أسر الضحايا والإيرانيين"