لبنان.. تعيين شربل وهبة وزيراً جديداً للخارجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الرئاسة اللبنانية على تويتر تعيين شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية.



وأعلنت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وقعا مرسوم قبول استقالة حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين.

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