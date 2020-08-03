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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تبدأ تقييم موسم الحج وتستعد لـ"العمرة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة ستبدأ قريبا في جمع الدروس المستفادة من الحج الاستثنائي الذي شهد إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة رغم ما يمر به العالم من ظروف جائحة كورونا، والبدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة المقبل.
وأشار الشريف إلى أنه وفقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، فإنه يتم الحجر المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام في منازلهم وعدم مغادرتها، إذ ستتم متابعتهم من وزارة الصحة للاطمئنان عليهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأكد أن الحجاج سيتم تجميعهم بعد الانتهاء من الحج ونقلهم إلى المطار للراغبين السفر جوا، ومن سيغادرون إلى مدنهم برا سيتم نقلهم ودخولهم في الحجر المنزلي والتأكد من سلامتهم.
وأشاد الشريف بالخدمات والتجهيزات والتنظيم الذي شهده موسم حج هذا العام من الخطط المختلفة التي ساهمت في تأدية ضيوف بيت الله الحرام مناسك الحج بكل سهولة.
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