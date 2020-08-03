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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضاحي خلفان : تهديد وزير الدفاع التركي للإمارات دليل مرض نفسي لحكومة أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن تهديد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للإمارات "دليل مرض نفسي" للحكومة التركية، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في "ورطة".
وذكر خلفان، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "تهديد وزير الدفاع التركي للإمارات دليل مرض نفسي لحكومة اردوغان.. هذا النمط من التهديدات له تفسيرات معروفة في علم النفس".
وأشار خلفان إلى أنه بعد أن أعطى البرلمان المصري الموافقة للرئيس المصري بدحر القوات التركية إذا تقدمت إلى سرت فقد وزيردفاع أردوغان صوابه .
وكان وزير الدفاع التركي قد هاجم الإمارات، في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية، واتهمها بأنها "تدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا" في ليبيا وسوريا، وقال إن بلاده "ستحاسب الإمارات على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين" على حد تعبيره
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