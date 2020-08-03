شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. إعادة فتح الشواطئ العامة في الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة عن إعادة افتتاح الشواطئ العامة بالإمارة اعتبارا من اليوم الإثنين 3 أغسطس الجاري ..داعيا الجمهور إلى الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.



وجاء إغلاق الشواطئ العامة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارة للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19".

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