«إثيوبيا لا ترغب في الاتفاق».. وزارة الري تكشف موعد الإعلان عن نتائج مفاوضات سد النهضة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً، اليوم الإثنين، بشأن الاجتماع الثاني للتفاوض بين الدول الثلاث حول سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقي.

وقالت الوزارة، على لسان المهندس محمد السباعي، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمتحدث على موقع "فيس بوك"، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

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وأشار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى الى إعتراض مصر على الاجراء الأحادى لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة اثيوبيا في التوصل لإتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع إتفاق إعلان المبادئ.

وأكد الوزير على أهمية سرعة التوصل لإتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيراً الى إقتراح مصر لآلية العمل خلال الإجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، وأكد أنه بناءاً على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لإتفاق سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.