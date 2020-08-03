الكويت تعتذر لمصر وشعبها: كانوا بجانبنا ضد الغزو العراقي

أشادت دولة الكويت بمصر وشعبها، متذكرة دورها التاريخي الرافض لغزو العراق للكويت عام 1990.

وأبرز التليفزيون الكويتي دور مصر التاريخي ضد الغزو العراقي للكويت، وتوحيد الموقف العربي ضد الغزو والمشاركة في تحريرها.

وقالت مذيعة التلفزيون الكويتي: "الأشقاء كانوا بجانب الكويت في محنة الغزو العراقي الغاشم حيث ساندت مصر الحق الكويتي في عودة الشرعية".

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وأيّد مذيع التلفزيون الكويتي ما ذكرته زميلته، حيث قال: "نعم العلاقات المصرية الكويتية المتجذرة شكلت نموذجًا لوقوف الأشقاء إلى جانب دولة الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم".

وعرض التلفزيون الكويتي تقريرًا عن دور مصر في إنهاء الغزو العراقي على الكويت، وما أجرته من مفاوضات دبلوماسية وتشيكل قوى عسكرية لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

وأكّدت مراسلة التلفزيون الكويتي بالقاهرة على العلاقات القوية بين مصر والكويت، حيث قالت: "امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، لا تنسى الكويت دور مصر الفعال في تحرير أراضيها واسترداد حقوقها الشرعية، فمصر هي الشقيقة التي لا تتأنى عن مساندة ودعم أشقائها العرب".