روسيا تعد بطرح ملايين من جرعات لقاح مضاد لكوفيد-19 اعتبارا من عام 2021

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موسكو: أكدت روسيا الاثنين أنها ستتمكن قريبا من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد شهريا و"عدة ملايين" منذ بداية العام المقبل ، وذكر وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف أن ثلاث شركات طبية حيوية ستتمكن، اعتبارا من سبتمبر المقبل من إنتاج لقاح تم تطويره من قبل مركز نيكولاي غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة ، وأوضح لوكالة تاس للانباء "وفقا للتقديرات الأولية سنكون قادرين على توفير مئات الآلاف من الجرعات شهريا هذا العام، ثم عدة ملايين في بداية العام المقبل".

وتعمل روسيا منذ أشهر هي وعدد من الدول على تطوير عدة لقاحات تجريبية مضادة لوباء كوفيد-19. وتم تطوير لقاح غاماليا بالتعاون مع وزارة الدفاع.

أما اللقاح الثاني، فيتم تطويره في مركز فيكتور للأبحاث في سيبيريا ومن المتوقع إنتاج الجرعات الأولى منه في تشرين اأكتوبر 2020، بحسب السلطات.

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وأعلنت روسيا، رابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في أبريل رغبتها في أن تكون من بين الدول الأولى، إن لم تكن الأولى، التي تطور لقاحا ضد الفيروس.

وأعرب باحثون عن قلقهم من سرعة تطوير اللقاحات الروسية، وقالوا إنه قد يتم تجاوز خطوات معينة من أجل تسريع العمل تحت ضغط من السلطات، وقارنوا سباق التوصل إلى لقاح بإطلاق الاتحاد السوفياتي "سبوتنيك" أول قمر اصطناعي إلى الفضاء في 1957.ولم تكشف موسكو حتى الآن البيانات العلمية التي تثبت فعالية لقاحاتها وسلامتها.

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