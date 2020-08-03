جنازة السياسي الأيرلندي السابق هيوم الحائز على نوبل للسلام الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - دبلن- (د ب أ):
تقام جنازة السياسي الأيرلندي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام جون هيوم بعد غد الأربعاء، وفقا لإعلان للأساقفة الكاثوليك في أيرلندا.
ومن المقرر أن تبدأ الجنازة الساعة 1130 صباحا (1030 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء في كاتدرائية سانت يوجين في بلدة ديري مسقط رأس هيوم، وسوف يتم بثها عبر هيئة الإذاعة والتليفزيون الأيرلندية .
وجاء في الإعلان أنه "سوف يتم الالتزام بصرامة بالتباعد الاجتماعي داخل الكاتدرائية وخارجها".
وتوفي هيوم اليوم الاثنين عن عمر يناهز 83 عاما، حسبما أفادت تقارير .
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