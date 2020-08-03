الفيضانات تودي بحياة خمسة أشخاص في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (بي بي سي):
قالت السلطات السودانية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة الفيضانات التي ألحقت أيضا أضرارا بآلاف المنازل نهاية الأسبوع الماضي.
وقال وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس إن ما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة منزل تحطموا سواء بشكل كامل أو جزئي.
وعادة ما يتعرض السودان لأمطار موسمية في الفترة ما بين شهر يونيو وأكتوبر ما يتسبب في فيضانات كبيرة.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن الفيضانات قد قتلت اكثر من 70 شخصا خلال هذه الشهور الأربعة من العام الماضي.
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