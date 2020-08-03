مصدر يكشف حقيقة وفاة البدري فرغلي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد – طارق الرفاعي:
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس أنباءً حول وفاة البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات
وأكد مصدر مقرب من البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن ما جرى تداوله مجرد شائعات لا أساس له من الصحة.
وناشد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، جميع رواد مواقع التواصل تحري الدقة قبل نشر أي أخبار قد تسيء إلى أشخاص آخرين أو تسبب بلبلة في الرأي العام ويجري تداولها على نطاق واسع قبل تبين حقيقتها.
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