الصومال: مقتل 5 في تفجير انتحاري بمطعم في مقديشو

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو- (د ب أ): صرح على حسن كولمي، مسؤول أمني صومالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين، بأن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء تفجير انتحاري استهدف مطعما شعبيا بالعاصمة الصومالية مقديشو، لافتا إلى أن منفذ التفجير من بين القتلى.

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