منظمة الصحة العالمية: كورونا أزمة صحية لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل قرن

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مرض "كوفيد 19" يمثل أزمة صحية لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل قرن.

وقال غيبريسوس: "هذا الوباء يمثل أزمة صحية لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل قرن وستبقى آثارها ماثلة لعقود قادمة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".

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وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء كافة الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس.