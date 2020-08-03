ليبيا تُسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بوزارة الصحة الليبية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.
أوردته بوابة الوسط الليبية - أن حالة الوفاة من بنغازي، مشيرة إلى تسجيل 8 عينات إيجابية من طبرق و5 من سرت وواحدة من بنغازي.
أوضحت الوزارة - في بيان
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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