عودة 129 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، عودة 129 لاجئًا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.
الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قام خلال الـ24 ساعة الماضية بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي (جاسم - الحارة) بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.
وذكر المركز - في بيان اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأردن إلى الأراضي السورية في الساعات الأخيرة، موضحًا أن
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