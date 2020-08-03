20 أغسطس .. انطلاق حملة لترشيح سيف القذافي رئيسا لليبيا

أعلن حراك "رشحناك من أجل ليبيا اخترناك" الداعم للدكتور سيف الإسلام القذافي بالتعاون مع إتحاد القبائل الليبية عن إنطلاق الإعلان عن مسيرات التحشيد الشعبي في مختلف المدن الليبية

وقال المستشار الإعلامي محمد الرميح مؤسس "حراك رشحناك" إن مسيرات الشعبية التي ستنطلق تحت شعار "يد بيد من أجل ليبيا الغد" تأتي ضمن برامج الحراك والتي تهدف لإيصال صوت الشارع الليبي بالمطالبة بعقد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والتأكيد على دعم الدكتور سيف الإسلام

القذافي.

وكما تبعث المسيرات رسالة إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع القيود المفروضة علي مرشحهم السياسي وإلغاء مذكرة الملاحقة والتي لاتعني لمؤيدي وانصاره سيف الإسلام شئ، وقد زادتهم عزم وإصرار لاستكمال المشوار وصولا للانتخابات التي سيقول خلالها الشعب كلمته.

وأشار الرميح إلى أن المسيرات ستنطلق بدايا من 20 أغسطس الجاري بمناسبة اليوم الوطني لشباب الليبي وتتواصل لمدة عشرة

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أيام علي التوالي في المدن والقرئ الليبية

وأكد الطاهر الشهيبي رئيس اتحاد القبائل الليبية دعمهم للدكتور سيف الإسلام القذافي مرشح القبائل الليبية عزمهم المشاركة في المسيرات رافعين شعارات سلمية بالمطالب المدنية وصور الدكتور سيف الإسلام.

ودعا الشهيبي عامة الشعب الليبي بالاتحام والمشاركة الفاعله في انجاح هذا الظهور الشعبي الذي يهدف لكسر حاجز الخوف الذي يهمن علي الشعب الذي ضاق الويلات من التجويع والاهانه والذل بشتي انواعه

وأضاف الشهيبي المسيرات التي دعونا لها سلمية وعلي الأجهزة الأمنية في مختلف المدن الليبية تأمينها علي اعلي مستوي وذلك من صميم واجبهم الوطني اتجاه الشعب