المحكمة العليا في بولندا تقضي بصحة الانتخابات الرئاسية الأخيرة

قضت المحكمة العليا في بولندا بصحة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت خلال شهر يوليو الماضي، ما يعني أنه بإمكان الرئيس الحالي أندجي دودا إعلان فوزه في الاقتراع.

قالت المحكمة العليا - في حكمها الصادر، حسبما أوردته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم /الإثنين/ - "لم تفرض أي من المزاعم تساؤلات بشأن صحة الانتخابات بعد التطرق لكل ادعاء في الحكم".

ويأتي حكم المحكمة بعد طعن قضائي تقدمت به المعارضة، أشار إلى وجود مخالفات مزعومة هائلة.. وكانت جولة الإعادة في الانتخابات التي جرت في 12 يوليو الماضي قد حققت فوزا بفارق هامشي ضئيل لرئيس البلاد المحافظ الحالي دودا، حيث حصل على 51.03% من نسبة التصويت متقدما على منافسه الليبرالي رئيس بلدية وارسو، والذي حصل على 48.97% من نسبة الأصوات.. وقدم فريق تراسكوفسكي وحزبه "المنصة المدنية" احتجاجًا إلى المحكمة العليا بزعم أن العملية الانتخابية بالكامل "ليست منصفة".

وكان من المقرر عقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الأساس خلال شهر مايو الماضي، غير أنها عقدت في النهاية في 28 يونيو الماضي، بعد إرجائها في اللحظة الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة بسبب جائحة

في الحكم".ويأتي حكم المحكمة بعد طعن قضائي تقدمت به المعارضة، أشار إلى وجود مخالفات مزعومة هائلة.. وكانت جولة الإعادة في الانتخابات التي جرت في 12 يوليو الماضي قد حققت فوزا بفارق هامشي ضئيل لرئيس البلاد المحافظ الحالي دودا، حيث حصل على 51.03% من نسبة التصويت متقدما على منافسه الليبرالي رئيس بلدية وارسو، والذي حصل على 48.97% من نسبة الأصوات.. وقدم فريق تراسكوفسكي وحزبه "المنصة المدنية" احتجاجًا إلى المحكمة العليا بزعم أن العملية الانتخابية بالكامل "ليست منصفة".وكان من المقرر عقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الأساس خلال شهر مايو الماضي، غير أنها عقدت في النهاية في 28 يونيو الماضي، بعد إرجائها في اللحظة الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

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