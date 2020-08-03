تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة في السعودية

سجلت السعودية، اليوم الإثنين، 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة و1972 حالة تعافٍ، استمرارًا لانخفاض عدد الإصابات.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن رصد 1357 إصابة بالوباء خلال آخر 24

ساعة (مقابل 1573 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 30 أبريل عندما تم رصد 1344 إصابة.

وكان حجاج بيت الله الحرام استقبلوا، السبت، أول أيام التشريق وبدأوا في رمي الجمرات الثلاث بعد أن تحللوا من

إحرامهم، حيث رموا جمرة العقبة وهي الوحيدة التي يرمونها يوم عيد الأضحى المبارك، تأسياً بالسنة النبوية، فيما أدى عدد منهم طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يؤدِ السعي منهم، وأدوا نسكهم بالتهليل والتكبير، وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج في مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.