إندونيسيا تسجّل 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الإثنين، تسجيل 1679 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و66 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة - وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية - أن إجمالي
كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 70 ألفا و237 حالة .
ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 472 إصابة في جاكرتا؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 22 ألفا و616 إصابة، فيما سُجلت 478 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية.
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