كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: طرح ملايين من جرعات لقاح ضد كورونا بحلول 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت روسيا اليوم الاثنين، أنها ستتمكن قريباً من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا شهرياً و"عدة ملايين" في بداية العام المقبل.

وذكر وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف أن ثلاث شركات طبية حيوية ستتمكن، اعتباراً من سبتمبر، من إنتاج لقاح طوره مركز نيكولاي غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة.

وأوضح لوكالة تاس للانباء "وفقاً للتقديرات الأولية، سنكون قادرين على توفير مئات الآلاف من الجرعات شهرياً هذا العام، ثم عدة ملايين في بداية العام المقبل".

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وتعمل روسيا منذ أشهر، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، على تطوير عدة لقاحات تجريبية مضادة لوباء كورونا، وطورت لقاح غاماليا بالتعاون مع وزارة الدفاع.

أما اللقاح الثاني، فطوره مركز فيكتور للأبحاث في سيبيريا ومن المتوقع إنتاج الجرعات الأولى منه في أكتوبر 2020، حسب السلطات.

وأعرب باحثون عن قلقهم من سرعة تطوير اللقاحات الروسية، وقالوا إنه قد يتم تجاوز خطوات معينة لتسريع العمل تحت ضغط السلطات، وقارنوا سباق التوصل إلى لقاح بإطلاق الاتحاد السوفياتي "سبوتنيك" أول قمر اصطناعي إلى الفضاء في 1957.

ولم تكشف موسكو البيانات العلمية التي تثبت فعالية لقاحاتها وسلامتها.