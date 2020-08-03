شبكة عنكبوتية.. كيف تسعى تركيا لمد نفوذها بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط؟

ومنذ فترة رصد تقرير حقوقي لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التدخلات التركية في دول المنطقة مثل سوريا وليبيا والعراق، موضحة أن النصف الأول من عام 2020، شهد قيام القوات التركية بشن العديد من العمليات العسكرية خارج أراضيها لتحقيق أهدافا سياسية وعسكرية واقتصادية، والتي صاحبها ارتكاب لعديد من الانتهاكات سواء أثناء النزاع العسكرى بقتل المدنيين أو بعد الاحتلال التركى من سرقة واحتجاز قسرى وخطف للرهائن وتعذيب من قبل المليشيات الموالية للحكومة التركية.

وأضاف أن تلك العمليات المخالفة لقرار الأمم المتحدة رقم 36103، والذى ينص على عدم جواز التدخل بجميع أنواعه فى الشئون الداخلية للدول، وبمخالفة للمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتى تنص على عدم التدخل الخارجى فى شئون الدول أيا كان نوعه، تضمنت انتهاكات نظمها الأمن التركى والمخابرات التركية انتهاكات تجاه السكان الأصليين لهذه المناطق فى ضوء سياسة تركيا بإعادة الهندسة الديمجرافية للمناطق والتطهير العرقي لمجموعات أثنية كبيرة خاصة الأكراد فى سوريا والعراق.

ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا، حيث كشف موقع سويدي عن فضائح ارتكبتها البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك بحق معارضين أتراك، بعد تورطها في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن المعلومات التي جمعتها السفارة تم توظيفها، في توجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي أردوغان، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام في التشيك في 11 ديسمبر 2018 كشف تحقيقات بشأن 10 مواطنين أتراك تم إدراجهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في التشيك دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.

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