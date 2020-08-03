كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإماراتية تفتتح مركزين لفحص "كورونا" في الفجيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزين لفحص فيروس‎كورونا المستجد، في المجلس المجتمعي في منطقة "وم" وفي أرض المعارض بدبا الفجيرة؛ لإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، تنفيذا لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وحرص الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19".

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وجاء افتتاح المركزين في دبا الفجيرة بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات بالتعاون مع حكومة الفجيرة، على توفير مراكز الفحوصات المجانية لفيروس "كورونا" وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

وحضر الافتتاح عدد من المدراء في المؤسسات الحكومية في الفجيرة وجمع من الأهالي الذين حضروا لإجراء الفحص.