الإصابات تجاوزت 18 مليونا.. ومدير منظمة الصحة: لا حل “سحري” لمواجهة كورونا وقد لا يكون هناك أي حل إطلاقا

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أنه قد لا يكون هناك “حل سحري” أبدا للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم فيروس كورونا، رغم الآمال الكبيرة والمساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل للفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف “لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا”.

ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتصاعد فيه حالات الإصابة والفاة الناتجة عن الفيروس، حيث أظهر إحصاء جمعته رويترز، اليوم الإثنين، أن ما يربو على 18.14 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، توفي منهم 688 ألف و80 شخصا.

وسُجلت إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في دجنبر 2019. فيما تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 155343 وفاة وأربعة ملايين و684223 إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 94104 حالات وفاة ومليونين و733677 إصابة. وجاءت الهند في المركز الثالث حيث سجلت 38135 وفاة ومليونا و803695 إصابة. كما حلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14128 حالة وفاة و850870 إصابة تليها جنوب أفريقيا التي سجلت 8005 وفيات و503290 إصابة.