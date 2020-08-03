بلقيس تكشف كواليس عملها المغربي.. الكليب أنجز في 4 دول على الرغم من قيود الجائحة

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس كواليس تسجيلّ، وتصوير كليب أغنيتها المغربية “الحياة حلوة” في زمن كورونا، وقت تشديد الحجر الصحي، في عدد من بلدان العالم.

وتحدثت بلقيس في بث مباشر مع جمهورها، بعد نجاح العمل، الذي أطلقته، ليلة الجمعة الماضي، عن كواليس تصوير الكليب في 4 دول مختلفة في عز فترة إغلاق الحدود.

وقالت بلقيس إنها سجلت الأغنية في منزلها، حيث حولت جزءً منه إلى استوديو، في حين أن الكليب اعتمد على لقطات مصورة من 4 دول؛ هي المغرب، والسعودية، والسنغال، وفرنسا.

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وأضافت بلقيس أنها اختارت منزلا خاصا بمدينة جدة لتصوير اللقطات التي ظهرت فيها، ولم تستطع الحضور في اللقطات المنجزة في المغرب في مدينتي طنجة وشفشاون، وفي باريس بفرنسا، وكذلك السنيغال التي لم يكن مفروضا فيها الحجر الصحي.

وتعاملت بلقيس في جديدها مع فريق عمل مغربي، هم الـ”دي جي” يوسف، وكاتب الكلمات الشهير محمد الرفاعي، فيما أخرج الفيديو كليب المخرج، حسن الكرفطي.

وكانت بلقيس فتحي قد أصدرت قبل 8 أشهر، أغنيتها المغربية الأولى بعنوان “تعالى تشوف” التي حققت نجاحا كبيرا، إذ بلغ عدد مشاهدتها، حاليا، 27 مليون مشاهدة.