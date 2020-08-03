خليفة الإنسانية تدعم مطار سقطرى بجهاز تعقيم متطور الاستشعار

الإثنين 3 أغسطس 2020

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، جهازين لتعقيم المسافرين والمغادرين عبر مطار سقطرى الدولي.



وتم تركيب الجهازين الأول على بوابة الصالة الرئيسية للمطار لتعقيم كل من المسافرين والمغادرين وكل من يدخل ويخرج من المطار، والآخر مركب على بوابة صالة الوصول لتعقيم كل المسافرين الواصلين.

Advertisements

وتعمل هذه الأجهزة على التعقيم الآلي المتطور، حيث تمتلك حساسات إستشعاريه تشتغل بطريقة أتوماتيكية، كما تقوم بقراءة درجة حرارة الشخص الذي تم تعقيمه من خلال البخاخات بهدف منع إنتشار فيروس كوفيد 19 في الجزيرة.

وقالت المؤسسة لـ "بوابة سقطرى" أنها سوف تعمل على تدريب 6 أشخاص على الأجهزة المتطورة من أفراد موظفي المطار والأمن السياسي ومكتب وزارة الصحة من أجل معرفة كيفية إستخدام الجهاز للعمل عليه أثناء وصول مختلف الرحلات إلى المطار