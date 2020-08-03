ضاحي خلفان : تهديد وزير الدفاع التركي للإمارات دليل مرض نفسي لحكومة أردوغان

الإثنين 3 أغسطس 2020

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن تهديد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للإمارات "دليل مرض نفسي" للحكومة التركية، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في "ورطة".



وذكر خلفان، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "تهديد وزير الدفاع التركي للإمارات دليل مرض نفسي لحكومة اردوغان.. هذا النمط من التهديدات له تفسيرات معروفة في علم النفس".

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وأشار خلفان إلى أنه بعد أن أعطى البرلمان المصري الموافقة للرئيس المصري بدحر القوات التركية إذا تقدمت إلى سرت فقد وزيردفاع أردوغان صوابه .

وكان وزير الدفاع التركي قد هاجم الإمارات، في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية، واتهمها بأنها "تدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا" في ليبيا وسوريا، وقال إن بلاده "ستحاسب الإمارات على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين" على حد تعبيره