شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الشواطئ العامة في الشارقة والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة عن إعادة افتتاح الشواطئ العامة بالإمارة اعتبارا من اليوم الإثنين 3 أغسطس الجاري ..داعيا الجمهور إلى الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وجاء إغلاق الشواطئ العامة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارة للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19".

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