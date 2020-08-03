شكرا لقرائتكم خبر عن 2735 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 131886 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4934, فيما تم تسجيل 2225 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 94111 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 32841 , منهم 514 في العناية المركزة.

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