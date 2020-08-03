بيونسيه تبهر العالم بألبومها الجديد وتغيّر مفهوم 'الأسود'

وقالت بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم "بلاك إذ كينغ"(الأسود ملك) الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينغ" (الأسد الملك) بالاستعانة ببشر إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود". وبدأ العمل في إنتاج الألبوم العام الماضي، ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة.



ويأتي طرح الألبوم يوم الجمعة عقب اندلاع احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري، جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأميركية. ويأتي طرح الألبوم يوم الجمعة عقب اندلاع احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري، جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأميركية. ووصفت مجلة "فاريتي" العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في الولايات المتحدة وأيضا في أفريقيا".

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